Viento y frío: así estará el clima este viernes 30 de enero

  • Por Jessica González
29 de enero de 2026, 15:41
Por la noche y madrugada persistirá el frío. (Foto: Shutterstock)

El día estará soleado, pero con fuerte viento y frío.

Para el amanecer de este último viernes de enero, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé áreas con neblina y nubosidad dispersa.

El ambiente estará cálido, soleado y con pocas nubes, sobre todo en el centro del país, pero el viento seguirá soplando con fuerza. 

La tarde estará nublada en la región del Caribe, Franja Transversal del Norte y al norte de Valles de Oriente, con posibles lloviznas dispersas por la noche.

Persistirá el frío hasta la madrugada, en Occidente y Altiplano Central.

