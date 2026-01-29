Viento y frío: así estará el clima este viernes 30 de enero

El día estará soleado, pero con fuerte viento y frío.
Para el amanecer de este último viernes de enero, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé áreas con neblina y nubosidad dispersa.
El ambiente estará cálido, soleado y con pocas nubes, sobre todo en el centro del país, pero el viento seguirá soplando con fuerza.
La tarde estará nublada en la región del Caribe, Franja Transversal del Norte y al norte de Valles de Oriente, con posibles lloviznas dispersas por la noche.
Persistirá el frío hasta la madrugada, en Occidente y Altiplano Central.