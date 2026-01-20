El viento fuerte seguirá y la temperatura bajará este miércoles

El viento fuerte persistirá en la mayor parte del territorio nacional.
OTRAS NOTICIAS: El último mensaje que envió Juan Paredes antes de fallecer tras ataque armado (video)
Para la mañana del miércoles 21 de enero, se prevén lluvias y lloviznas locales, sobre todo en la Franja Transversal del Norte y Caribe.
En el sur el cielo estará despejado.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), el viento norte soplará fuerte en el Altiplano Central y en algunas áreas de occidente.
Por ello, las autoridades alertan por el posible desprendimiento acelerado de láminas publicitarias y daño al tendido eléctrico.
Debido a un sistema de alta presión sobre el territorio nacional, continuará el descenso de temperaturas durante la noche y madrugada en zonas del departamento de Petén, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte y Occidente.