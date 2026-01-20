Versión Impresa
El viento fuerte seguirá y la temperatura bajará este miércoles

  • Por Jessica González
20 de enero de 2026, 15:00
Un sistema de alta presión seguirá afectando el país. (Foto: archivo/Soy502)

El viento fuerte persistirá en la mayor parte del territorio nacional.

Para la mañana del miércoles 21 de enero, se prevén lluvias y lloviznas locales, sobre todo en la Franja Transversal del Norte y Caribe.

En el sur el cielo estará despejado. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), el viento norte soplará fuerte en el Altiplano Central y en algunas áreas de occidente.

Por ello, las autoridades alertan por el posible desprendimiento acelerado de láminas publicitarias y daño al tendido eléctrico.

Debido a un sistema de alta presión sobre el territorio nacional, continuará el descenso de temperaturas durante la noche y madrugada en zonas del departamento de Petén, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte y Occidente.

