¡Hasta 4 grados! La temperatura más baja en inicios de noviembre

-

El Insivumeh informa que un sistema de alta presión sobre la región está generando un fuerte viento norte en Guatemala, impulsando humedad del Caribe. Este fenómeno provoca clima cálido durante el día, pero con madrugadas y noches frías especialmente en el Altiplano Central y el Occidente.

TE PUEDE INTERESAR: Piden que mezcla de etanol con gasolina sea opcional y no obligatoria

Un sistema de alta presión que se mantiene sobre la región está impulsando humedad desde el mar Caribe que genera viento del norte en buena parte del país, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Esta combinación está provocando días cálidos, pero con noches y madrugadas frías en el Altiplano Central y en el occidente, indicó el Insivumeh.

Durante las primeras horas del día, el viento sopla con fuerza variable; ligero en la mayor parte del territorio y más intenso en zonas montañosas o con cañones.

Por ejemplo, durante la madrugada de este 3 de noviembre, el Insivumeh registró temperaturas mínimas de 4.4 grados, en Todos Santos, Huehuetenango, hasta 8.4 en la cabecera departamental de Huehuetenango.

Estas son las temperaturas mínimas registradas durante la madrugada de este lunes 3 de noviembre. (Foto: Insivumeh)

Según el ente científico, en el norte del país observa nubosidad dispersa, mientras que en el occidente y el altiplano las nubes se alternan con momentos despejados. En el sur, el cielo se mantiene mayormente libre de nubes.

(Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Hacia la tarde y la noche, podrían presentarse lloviznas en la Franja Transversal del Norte, así como en áreas altas de los Valles de Oriente y el Caribe.

Ademas, se indicó que el viento del norte continuará moderado, con algunas nubes en la Bocacosta. En las regiones del sur prevalecerá el calor y un ambiente despejado.