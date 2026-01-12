Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El viento soplará con más fuerza este martes 13 de enero

  • Por Jessica González
12 de enero de 2026, 15:14
Las temperaturas seguirán bajando. (Foto: Shutterstock)

Las temperaturas seguirán bajando. (Foto: Shutterstock)

Durante el día, el viento alcanzará una velocidad de 40km/h.

OTRAS NOTICIAS: Estos son los primeros dos síntomas de sarampión que causan alarma

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé un ambiente templado para este martes 13 de enero. 

Habrá nubes dispersas por la mañana y un cielo despejado en el Pacífico, Bocacosta y Altiplano Central.

Sin embargo, autoridades alertan por el descenso de temperatura y el viento acelerado, el cual variará entre los 30 a 40 km/h.

Por la tarde y noche se esperan lluvias intermitentes en el Caribe, Franja Transversal del Norte y algunas áreas de Petén.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar