El viento soplará con más fuerza este martes 13 de enero

Durante el día, el viento alcanzará una velocidad de 40km/h.
OTRAS NOTICIAS: Estos son los primeros dos síntomas de sarampión que causan alarma
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé un ambiente templado para este martes 13 de enero.
Habrá nubes dispersas por la mañana y un cielo despejado en el Pacífico, Bocacosta y Altiplano Central.
Sin embargo, autoridades alertan por el descenso de temperatura y el viento acelerado, el cual variará entre los 30 a 40 km/h.
Por la tarde y noche se esperan lluvias intermitentes en el Caribe, Franja Transversal del Norte y algunas áreas de Petén.