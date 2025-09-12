Viernes de antorchas: así está el tránsito en bulevar Liberación (video)

El recorrido por el encendido de antorchas ya está generando tránsito en varios sectores.
Durante este viernes 12 de septiembre, varios centros educativos recorren distintos puntos de la ciudad para realizar el encendido de la antorcha.
Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, desde tempranas horas se observó la presencia de varios estudiantes, vecinos y personas que trabajan por el sector.
Esto ya está generando tránsito por el sector.
De acuerdo a Montejo, más de mil antorchas recorrerán la ciudad. Los principales traslados se registrarán en bulevar Los Próceres, bulevar Liberación, avenida Reforma y avenida Las Américas.
Vías alternas
Montejo recomienda evitar salir en horas pico, o bien quedarse en casa, pero si debes transitar por algún punto, sugiere tomar rutas alternas como el Periférico, la Calle Martí, la Calzada La Paz, el bulevar La Asunción o el Centro Cívico.