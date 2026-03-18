Definen fecha para que los magistrados electos del TSE tomen posesión

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Magistrados titulares entrantes y salientes del TSE sostuvieron una reunión de trabajo en donde conversaron temas relacionados al plan operativo 2027 y del proceso electoral 2027, así como toma de posesión.

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Para el próximo viernes 20 de marzo se ha confirmado la toma de posesión de la nueva magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2026-2031.

Lo anterior fue confirmado por el magistrado titular entrante Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, quien aseguró que el acto de posesión iniciará a las 9:00 horas.

Jiménez dijo que sostuvieron una reunión con los cinco magistrados titulares salientes y los cinco magistrados titulares entrantes, en la que se les informó algunos detalles del plan operativo 2027, que incluye el proceso electoral, elecciones generales 2027.

Presupuesto

En cuanto al presupuesto, Jiménez expresó que hubo una explicación de la situación financiera que atraviesa el Tribunal, sobre todo porque el presupuesto aprobado por el Congreso de la República fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Aseguró que ello les obligará a gestionar ante el Legislativo, así como en el Ministerio de Finanzas (Minfin), y así poder cubrir todo lo que se tenía previsto en el proyecto de presupuesto para la institución.

De la información proporcionada a los magistrados entrantes destaca que la semana pasada se informó al TSE que podía hacer una reprogramación de los recursos, por lo que no descartó que pueda darse una readecuación presupuestaria para el efecto.

Elecciones 2027

El magistrado titular entrante agregó que, se les indicó que también trataron temas relacionados al proceso electoral, entre los que se señaló el empadronamiento, en dónde ya se encuentra personal temporal contratado.

Además, dijo que se encuentra sobre la marcha algunos otros asuntos que deberán abordar de inmediato como el voto en el extranjero.

Los magistrados entrantes también analizaron la emisión del voto en el extranjero. (Foto: Archivo/Soy502)

Autoridades

En cuanto a las autoridades del TSE, según transcendió que la primera presidencia será desempeñada por la magistrada titular Rosa Mariella Rivera Acevedo.

Además, se conoció que Rivera Acevedo será relevada del cargo por el magistrado titular Roberto Estuardo Morales Gómez, quien será el encargado del proceso electoral 2027.