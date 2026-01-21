Entra en vigencia la suspensión indefinida de visas para inmigrantes

-

Guatemala no ha recibido una notificación oficial sobre la disposición que anunció el Gobierno de los Estados Unidos.

Este miércoles 21 de enero, entró en vigencia la pausa del procesamiento de visas para las personas que buscan residir de manera permanente en Estados Unidos en 75 países, medida que incluye a Guatemala.

La decisión del gobierno estadounidense forma parte de un endurecimiento de los controles migratorios bajo la administración del presidente Donald Trump.

La información trascendió el 14 de enero y un día después fue confirmada con un comunicado oficial del Departamento de Estado, en cuyo texto se indicó que el presidente Trump "ha dejado claro que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes y no suponer una carga financiera para los estadounidenses".

Se citó también que el Departamento de Estado lleva a cabo "una revisión completa de todas las políticas, normativas y directrices para garantizar que los inmigrantes procedentes de estos países de alto riesgo no utilicen las prestaciones sociales de Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública".

La pausa en la emisión de visas es por tiempo indefinido. (Foto: Archivo / Soy502)

Debido a esta situación, el Gobierno de los Estados Unidos decidió suspender "temporalmente la tramitación de visados de inmigrantes procedentes de 75 países".

Sin notificación oficial

Soy502 consultó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para saber si el Gobierno de los Estados Unidos había enviado alguna notificación sobre su decisión de suspender de forma indefinida las visas para ciudadanos guatemaltecos.

"Las autoridades estadounidenses no han enviado ninguna comunicación oficial con respecto a la pausa temporal de la emisión de visas de inmigrante para nacionales de 75 países, incluyendo Guatemala", respondió la Cancillería.

El ministerio agregó que "el anuncio ha sido difundido públicamente por redes sociales y se mantiene seguimiento a la información pública por parte del Departamento de Estado".

¿A quiénes afecta?

En publicaciones del Departamento de Estado, se informó que dicha disposición no afecta a las personas no inmigrantes, esto significa que la suspensión de visas solo se aplicará a quienes busquen un permiso para vivir permanente en los Estados Unidos.

Por lo tanto, aquellas personas "no inmigrantes", es decir, que visiten el país, pero no busquen quedarse, ya sea turismo, de paso o negocios, no serán afectadas por la disposición del Gobierno de los Estados Unidos.