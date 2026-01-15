¿Se suspendieron visas y qué pasará con las citas? EEUU aclara dudas tras nueva orden

-

La medida de suspensión de solicitud de visas de inmigrante entrará en vigencia por un tiempo indeterminado el próximo 21 de enero.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este jueves 15 de enero una actualización sobre la disposición anunciada de pausar el procesamiento de visas para 75 países, incluidos Guatemala, en la cual señala que "no se ha revocado ningún visado de inmigrante como parte de esta directriz".

En el documento se menciona que el presidente Donald Trump "ha dejado claro que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes y no suponer una carga financiera para los estadounidenses".

Precisa que el Departamento de Estado lleva a cabo "una revisión completa de todas las políticas, normativas y directrices para garantizar que los inmigrantes procedentes de estos países de alto riesgo no utilicen las prestaciones sociales de Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública".

Tramitación de Visas - El @StateDept realiza revisión de todas las políticas y directrices para garantizar que los inmigrantes procedentes de estos países de alto riesgo no utilicen las prestaciones sociales de EE.UU. ni se conviertan en una carga pública. https://t.co/GAmoXWnRM5 — USA en Español (@USAenEspanol) January 15, 2026

El documento responde algunas preguntas frecuentes entre ellas la interrogante de si esa disposición afecta el visado actual, la respuesta que se da es que: "No se ha revocado ningún visado de inmigrante como parte de esta directriz".

Sin embargo, el escrito señala que, para preguntas relacionadas con la admisión en Estados Unidos, las personas deben obtener información del Departamento de Seguridad Nacional de ese país.

También se responde la pregunta de si hay alguna excepción a la norma y se responde que "los ciudadanos con doble nacionalidad que soliciten un visado con un pasaporte válido de un país que no figure en la lista anterior están exentos de esta pausa".

Siguen las solicitudes

Otra de las preguntas frecuentes es qué pasará con la cita de las personas que tienen entrevista para solicitar un visado de inmigrante.

La respuesta que se da es que "los solicitantes de visados de inmigrante que sean ciudadanos nacionales de los países afectados pueden presentar solicitudes de visado y asistir a las entrevistas".

Sin embargo, se enfatiza que "el Departamento de Estados de Estado seguirá programando citas para los solicitantes, pero no se expedirán visados de inmigrante a estos ciudadanos nacionales durante esta pausa".

La nueva disposición no afectará a quienes soliciten una visa de turista o de no inmigrante. (Foto: Archivo / Soy502)

También se resalta que la pausa es específica para los solicitantes de visado de inmigrante y que los visados de turista son visados de no inmigrante.

Este miércoles se confirmó que la disposición de no expedir visas de inmigrantes entrará en vigencia el 21 de enero de 2026.

Entre los países de la región que fueron incluidos en la medida, además de Guatemala, están Belice y Nicaragua, mientras que los países sudamericanos que fueron afectados son Brasil, Colombia y Uruguay.

También hay varios países caribeños como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, San Cristobal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas.