Villa Nueva informa los horarios en mercados durante las vísperas navideñas

  • Por Susana Manai
22 de diciembre de 2025, 08:36
La PMT recomienda precaución ante alta carga vehicular por el sector en los próximos días. (Foto: Archivo/Soy502)

La PMT Villa Nueva mantendrá operativos de regulación y ordenamiento del tránsito en los distintos mercados. 

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT Villa Nueva) dio a conocer los horarios especiales de atención en los mercados del municipio durante las vísperas navideñas.

Dalia Santos, vocera de la PMT Villa Nueva, informó que los centros de abasto comenzarán a operar desde tempranas horas a partir de este lunes, con el fin de atender a los usuarios de distintos sectores del municipio.

Horarios de atención por mercado:

  • Mercado Ciudad Real

Del 15 al 31 de diciembre

De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

  • Mercado Ciudad Peronia

Del 22 al 31 de diciembre

Desde las 6:00 a.m. en adelante

  • Mercado Central de Villa Nueva

Del 22 al 24 de diciembre: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

25 de diciembre: cerrado

Del 26 al 31 de diciembre: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

  • Mercado Concepción

Del 22 al 24 de diciembre: de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

25 de diciembre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Además, Santos recomendó a la población tomar precauciones ante el aumento de la carga vehicular en estos sectores durante los próximos días.

La PMT Villa Nueva mantendrá operativos de regulación y ordenamiento del tránsito para garantizar la movilidad y seguridad vial, indicaron las autoridades.

