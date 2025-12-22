Villa Nueva informa los horarios en mercados durante las vísperas navideñas

La PMT Villa Nueva mantendrá operativos de regulación y ordenamiento del tránsito en los distintos mercados.
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT Villa Nueva) dio a conocer los horarios especiales de atención en los mercados del municipio durante las vísperas navideñas.
Dalia Santos, vocera de la PMT Villa Nueva, informó que los centros de abasto comenzarán a operar desde tempranas horas a partir de este lunes, con el fin de atender a los usuarios de distintos sectores del municipio.
Horarios de atención por mercado:
- Mercado Ciudad Real
Del 15 al 31 de diciembre
De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Mercado Ciudad Peronia
Del 22 al 31 de diciembre
Desde las 6:00 a.m. en adelante
- Mercado Central de Villa Nueva
Del 22 al 24 de diciembre: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
25 de diciembre: cerrado
Del 26 al 31 de diciembre: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Mercado Concepción
Del 22 al 24 de diciembre: de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
25 de diciembre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Además, Santos recomendó a la población tomar precauciones ante el aumento de la carga vehicular en estos sectores durante los próximos días.
La PMT Villa Nueva mantendrá operativos de regulación y ordenamiento del tránsito para garantizar la movilidad y seguridad vial, indicaron las autoridades.