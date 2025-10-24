Así fue el traspaso de mando en el Mingob hacia Marco Antonio Villeda

-

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, asegura que el proceso de entrega del cargo cumplió con todas las formalidades legales.

OTRAS NOTAS: Gobernación pedirá colaboración del FBI para capturar a reos fugados

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval afirmó que el proceso de transición en el Ministerio de Gobernación (Mingob) fue hecho con todas las formalidades legales y no se registraron problemas.

"Hubo un traspaso ordenado y correcto, de hecho, el ministro Jiménez entregó el cargo como debía ser", afirmó el ministro durante la conferencia de prensa La Ronda que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.

Villeda Sandoval explicó que el exministro Francisco Jiménez entregó el cargo al viceministro Víctor Cruz, y luego se hizo un nuevo traspaso sin inconvenientes.

LEA MÁS: Presidente dice que no sabe en dónde está Francisco Jiménez

"Los temas de carácter administrativo se han hecho correctamente. El ministro Jiménez entregó su cargo con todas las formalidades legales", puntualizó el ministro.

El funcionario explicó su llegada a la cartera de Gobernación se retrasó porque cuando aceptó ser ministro aún se encontraba vinculado al Organismo Judicial y, por lo tanto, debió hacer los trámites administrativos para tomar posesión.

"No era simplemente cuestión de irme a despedir a los tribunales y tomar la posesión como ministro", aseveró Villeda Sandoval.

El exministro de Gobernación Francisco Jiménez entregó el cargo y salió del país. (Foto: DCA / Soy502)

Evita pronunciarse

Periodistas requirieron al funcionario su opinión sobre la salida al extranjero del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, luego de entregar el cargo.

"No puedo opinar de eso porque es una cuestión eminentemente personal. Él —Jiménez— tendrá sus razones, él sabrá por qué lo hizo, dio ciertas declaraciones y luego ha pasado lo que ha pasado", respondió el ministro.

Complementó su respuesta señalando que para él es complicado pronunciarse "sobre una decisión eminentemente personal" del exministro Jiménez.