¡Uno recibe 137 años de prisión! Tres pandilleros del Barrio 18 son condenados

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Tres peligrosos pandilleros del Barrio 18 fueron condenados por varios delitos cometidos desde 2014.

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Alias "Yoni", "Peligroso" y "Payaso", integrantes de la clica Crazy Gánster del Barrio 18 fueron condenados por asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, entre otros delitos.

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión informó que la sentencia condenatoria fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo, grupo "A", al tomar en consideración las pruebas presentadas por el Ministerio Público por hechos criminales cometidos en diversos puntos del país.

Yonathan Isaú Macha López, alias "Yoni", recibió la pena más alta: 137 años de prisión inconmutables. Fue encontrado culpable de asociación ilícita, conspiración para el asesinato, asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa (incluyendo una agresión contra un menor de 8 años) y obstrucción extorsiva de tránsito.

Carlos Geovani Diéguez García, alias "Peligroso", fue sentenciado a 78 años y 8 meses de prisión inconmutables por asociación ilícita, exacciones intimidatorias, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Carlos Israel Rojas Agustín, alias "Payaso", recibió condena de 31 años de prisión inconmutables por los delitos de robo agravado y conspiración para cometer el delito de asesinato contra integrantes de la pandilla rival.

Peligrosos pandilleros

De acuerdo con la investigación, los tres condenados son peligrosos pandilleros de la clica Crazy Gánster.

"Mantenían un control criminal operativo en los municipios de Guatemala, Villa Nueva, Amatitlán, Villa Canales, así como en sectores de las zonas 7, 16 y 18 de la capital. Además, extendían sus actividades ilícitas a los departamentos de Quetzaltenango y Escuintla", informó la Fiscalía.

Además, se determinó que la organización se dedicaba sistemáticamente al asesinato, la extorsión y el traslado de armas de fuego.