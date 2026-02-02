Tradición, cultura y fe se unen en la celebración de la Virgen de Candelaria

-

La Virgen de Candelaria es celebrada en Guatemala con procesiones, misas, rezos y actividades culturales. Cada febrero, familias y devotos se reúnen para honrar a la patrona y participar de la feria Tecufer en Teculután, Zacapa.

Según registros de la Iglesia católica, la Virgen de Candelaria es una advocación mariana surgida en la isla de Tenerife, España, perteneciente al archipiélago español de las Islas Canarias.

La tradición insular refiere que la Virgen se le apareció a dos pastores, portando una vela en la mano izquierda y cargando al Niño Jesús en el brazo derecho.

La patrona es altamente venerada por los guatemaltecos y sale en procesión cada 2 de febrero y el Jueves Santo. (Foto: cucuruchoenguatemala)

Su devoción cruzó el océano Atlántico y cobró especial arraigo en el país, donde se le dedica diversas actividades, con especial énfasis en el 2 de febrero, cuando se lleva a cabo una procesión, misas, rezos y convivencias con hermandades.

Asimismo, en el 2014, la UNESCO declaró la festividad de la Virgen de Candelaria como patrimonio intangible de la humanidad.

El epicentro de la Virgen de Candelaria es la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria, en la zona 1, donde se realizan procesiones y actividades litúrgicas. (Foto: Hermandad de Candelaria)

Hugo Solís, encargado de la Piedad Popular, recordó que las primeras fiestas en honor a la Virgen se caracterizaron por su sencillez.

"Ahora, vivimos la fiesta que empezamos desde que la Virgen de la Luz sale a peregrinar por la ciudad y al mismo tiempo celebramos su novena", refirió.

Para el día principal (2 de febrero), la visten con sus mejores galas. (Foto: Lucía Arandia Guillén/ jesusenguatemala.com)

Los festejos

El epicentro es la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria, en la zona 1, donde se realizan procesiones y actividades litúrgicas especiales durante el día.

Asimismo, en las diversas iglesias del país la honran con otras actividades y en algunos municipios, como Teculután, Zacapa, la ven como su santa patrona y es el eje central de su feria titular, conocida actualmente como Tecufer.

La Parroquia Nuestra Señora de Candelaria en Teculután se viste de gala cada febrero. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Es por ello que del 29 de enero al 8 de febrero se desarrollan eventos religiosos en su honor, así como procesiones, eucaristías, rezos y bendición de velas. También realizan actividades culturales, deportivas y exposiciones ganaderas que no pueden faltar en el oriente del país.

El devoto Hugo Solís manifestó que la fiesta titular antes era sencilla, no había juegos mecánicos ni otras atracciones, pero aun así las personas llegaban a adorarla y a compartir en familia.

La imagen recorre las calles en hombros de los fieles. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Ahora, destacan los juegos mecánicos para grandes y chicos, los conciertos, los bailes, desfiles estudiantiles e hípicos y muchos eventos más que son del agrado de propios y visitantes.

Por su parte, la feligresa Beatriz Hernández añadió que cada año acude a los festejos preparados y también a adorar a la patrona, quien los llena de bendición.

Devotos celebran a la Virgen de Candelaria con procesiones. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Convivencia especial

Para celebrar a la imagen, el 6 de enero de cada año, las familias, grupos de amigos y compañeros de trabajo se reúnen para partir la Rosca de Reyes.

Según relatan, a la persona o personas que les salga el Niño Jesús (figura) deberá invitar a comer a todos los que participaron; esto será el 2 de febrero.

La tradición es que se deben compartir tamales y una bebida tradicional, pero esto ha cambiado, y las personas optan por compartir otro tipo de comida que todos quieran, manteniendo el mismo fin: adorar a la Virgen de Candelaria y pasar un momento grato.