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¡Otro deslave! Viviendas son afectadas por deslizamiento tras lluvias en zona 6

  • Por Geber Osorio
22 de junio de 2026, 20:05
Ciudad de Guatemala
Viviendas quedaron con daños y en riesgo de colapsar. (Foto: Conred)

Viviendas quedaron con daños y en riesgo de colapsar. (Foto: Conred)

Familias fueron evacuadas luego de que un nuevo deslave dañaras sus viviendas.

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Las fuertes lluvias han generado un nuevo deslizamiento de tierra en la ciudad capital, esta vez ocurrió una emergencia en el asentamiento El Esfuerzo 94, sector “A“, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Voluntarios acudieron al llamado y evacuaron a familias del lugar junto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para evitar alguna tragedia ante un deslave de mayor magnitud.

Socorristas evacuaron a las familias luego del deslave. (Foto: CVB)
Socorristas evacuaron a las familias luego del deslave. (Foto: CVB)

De acuerdo con los socorristas, no se reportaron víctimas, solamente los daños materiales en las viviendas.

Las autoridades hacen el llamado a evitar riesgos y evacuar las áreas afectadas o vulnerables durante esta época lluviosa.

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