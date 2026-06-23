¡Otro deslave! Viviendas son afectadas por deslizamiento tras lluvias en zona 6

Familias fueron evacuadas luego de que un nuevo deslave dañaras sus viviendas.
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Las fuertes lluvias han generado un nuevo deslizamiento de tierra en la ciudad capital, esta vez ocurrió una emergencia en el asentamiento El Esfuerzo 94, sector “A“, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Voluntarios acudieron al llamado y evacuaron a familias del lugar junto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para evitar alguna tragedia ante un deslave de mayor magnitud.
De acuerdo con los socorristas, no se reportaron víctimas, solamente los daños materiales en las viviendas.
Las autoridades hacen el llamado a evitar riesgos y evacuar las áreas afectadas o vulnerables durante esta época lluviosa.