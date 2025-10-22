Retiran cabezal que volcó en el Periférico frente al Sauce, zona 2 (Video)

Versión Impresa
  • Por Susana Manai
22 de octubre de 2025, 06:12
Un cabezal volcó frente a la colonia El Sauce zona 2 afectando la circulación por el sector. (Foto: PMT)

Autoridades coordinan la limpieza del área. 

Durante la madrugada de este miércoles 22 de octubre, un cabezal con una góndola volcó en el Periférico, frente a la colonia El Sauce, zona 2, en dirección al puente El Incienso.

El conductor resultó ileso y fue sometido a una prueba de alcoholemia, según informaron las autoridades de tránsito. Debido al incidente, se coordinó el uso de grúas para retirar el vehículo y personal para limpiar el área afectada.

  

 

El tránsito ya fue habilitado del Hipódromo del Norte para puente El Incienso.

 


  • Últimas noticias de Guatemala

