Retiran cabezal que volcó en el Periférico frente al Sauce, zona 2 (Video)

Autoridades coordinan la limpieza del área.
Durante la madrugada de este miércoles 22 de octubre, un cabezal con una góndola volcó en el Periférico, frente a la colonia El Sauce, zona 2, en dirección al puente El Incienso.
El conductor resultó ileso y fue sometido a una prueba de alcoholemia, según informaron las autoridades de tránsito. Debido al incidente, se coordinó el uso de grúas para retirar el vehículo y personal para limpiar el área afectada.
El tránsito ya fue habilitado del Hipódromo del Norte para puente El Incienso.