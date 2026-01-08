Volcán de Fuego mantiene actividad con hasta 10 explosiones por hora (video)

-

Una de las erupciones más fuertes fue captada en video, la mañana de este 8 de enero.

La actividad del volcán de Fuego continúa registrando hasta 10 explosiones por hora, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Las erupciones se mantienen entre débiles y moderadas, generando columnas de gas y ceniza que alcanzan hasta 4,800 metros de altura sobre el nivel del complejo volcánico, mencionaron los expertos.

De acuerdo con la dirección del viento, estas columnas se desplazan hacia el oeste y el noroeste a distancias aproximadas de entre 10 y 40 kilómetros, por lo que se espera la caída de partículas finas de ceniza sobre la finca El Recreo y comunidades cercanas, en Escuintla. También, se observa desgasificación constante.

El monitoreo del Insivumeh indica que algunas erupciones expulsan material incandescente hasta una distancia aproximada de 300 metros sobre el nivel del cráter. Además, de presentarse lluvias en el área, podrían generarse lahares en las barrancas del volcán.

Una de estas erupciones quedó captada en video este jueves 8 de enero, cuando siendo las 10:12 de la mañana se registró una explosión que generó una intensa columna de humo.

Mira aquí el video:

Erupción del Volcán de Fuego a las 10:12 de la mañana de este jueves 8 de enero.



El Insivumeh y la Conred indicaron que el complejo mantiene hasta 10 explosiones por hora.



: afarTV pic.twitter.com/Chq93Jzbv6 — Geber Osorio (@OsorioGeber) January 8, 2026

Recomendaciones

Ante estas condiciones, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) dio las siguientes recomendaciones a la población que habita en áreas cercanas al volcán: