¡Camión volcado! Accidente en Palín, Escuintla, queda grabado (video)

Al intentar cambiarse de carril, conductor perdió el control del transporte y volcó.
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Esta mañana de domingo 24 de mayo, un camión quedó volcado sobre la ruta debajo del Puente Las Victorias, ubicado en el km 38 de la ruta a Palín, Escuintla.
Un video muestra cuando el conductor del camión intenta cruzarse de carril sobre la curva de la ruta.
Sin embargo, esta maniobra causó que perdiera el control y quedará volcado.
Así fue:
Otros conductores que se movilizaban detrás del transporte pesado, tuvieron que frenar para evitar que el camión les cayera encima.
El piloto no resultó lesionado, pero el transporte obstruyó un carril de la carretera complicando el tránsito del lugar.