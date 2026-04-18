¡En llamas! Incendio consume buses dentro de un predio en Chimaltenango (video)

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Las unidades estaban fuera de servicio cuando ocurrió el siniestro.

Dos autobuses extraurbanos fueron envueltos por el fuego la madrugada de este sábado 18 de abril tras registrarse un voraz incendio en el interior del parqueo de un predio ubicado en la zona 4 de Chimaltenango.

El hecho ocurrió cuando las unidades que cubren la ruta hacia la capital y viceversa se encontraban estacionadas y fuera de servicio, informó la Policía Nacional Civil.

Bomberos Municipales Departamentales trabajaron durante aproximadamente una hora para controlar el siniestro, utilizando más de 3 mil galones de agua para evitar que el fuego se extendiera y alcanzara otros buses.

Incendio consume buses dentro de un predio en Chimaltenango.



Video: Carlos Sotz pic.twitter.com/oMFt6asEC8 — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) April 18, 2026

Según vecinos del sector, alertaron a los cuerpos de socorro tras escuchar una fuerte explosión alrededor de las 2:30 de la madrugada. Posteriormente, se percibió un intenso olor a humo en el área, lo que ocasionó alarma.

Investigan el hecho

Autoridades informaron que se investiga si el fuego pudo haberse originado por un hecho accidental o si existe mano criminal detrás del hecho que dejó pérdidas materiales significativas.