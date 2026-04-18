Votación de nómina para candidatos a Fiscal General será el próximo lunes

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Por unanimidad, la Comisión de Postulación para Fiscal General decidió modificar la fecha para la votación e integración de la nómina final de seis candidatos a Fiscal General.

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Tras concluir la evaluación de expedientes y conocimiento de solicitudes de revisión y verificación, el pleno de la Comisión de Postulación aprobó la modificación al cronograma de actividades y decidió que la votación e integración de la nómina de seis candidatos se realizará el próximo lunes 20 de abril.

Esta decisión fue avalada con unanimidad, por lo que los comisionados fueron convocados para iniciar esta actividad a partir de las 13:00 horas, en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Para la votación se tiene previsto iniciar con el listado aprobado de forma descendente, es decir del punto más alto al más bajo, y la integración de la nómina de candidatos se hará hasta elegir a los candidatos que integrarán la nómina que será presentada al mandatario, de la cual nombrará al próximo fiscal.

Rechazadas

Luego de que la presidenta de la Comisión de Postulación y presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, expresó que fueron presentadas cinco peticiones de revisión y verificación de la evaluación realizada por el pleno de comisionados.

Las solicitudes fueron presentadas por los postulantes Marco Antonio Cortes Sis, Maynor Eduardo González Méndez, Oscar Miguel Dávila Mejicanos, Carlos Humberto Rivera Carrillo y Gladys Verónica Ponce Mejicanos.

Al final, luego de ser conocido caso por caso, el pleno de la Comisión, por mayoría decidió rechazar por improcedentes cuatro de estas peticiones y por no ha lugar, la solicitud presentada por el aspirante Rivera Carrillo.

Además, Paredes indicó que, para conocimiento de los comisionados, los aspirantes Gladys Verónica Ponce Mejicanos, Carlos Humberto Rivera Carrillo y Abdi Guerra Guzmán presentaron acción de amparo ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Elegibles

De acuerdo a las ponderaciones obtenidas en el proceso de evaluación, esta es la lista de elegibles con la que iniciará la votación, el lunes 20 de abril: