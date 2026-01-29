"La voz de la noche", la video novela hecha en Guatemala

-

El medio de radio y televisión nacional TGWTV estrenará su primera video novela, inspirada en la radio de los años 70.

Como parte de los contenidos audiovisuales de la nueva etapa de la radio TGW, ahora llamada TGWTV, se cocina esta historia hecha en en el país, con talento nacional.

Foto ilustrativa: Pexels.

Se trata de "La voz de la noche", cuya trama se estrena este 29 de enero de 2026 a partir de las 7:30 p. m., a través de todas las redes sociales oficiales.

La trama

Un famoso locutor trabaja en la TGW en los 70 (56 años atrás), su imagen y la percepción que el público tiene de él demuestra que no siempre lo que se escucha es lo que se ve. Su historia combina la magia de la radio, con la nostalgia de los años donde la tecnología era más sencilla.

Foto: TGWTV.

Acerca de la novela

Cuenta con 10 episodios, cada uno con una duración aproximada de nueve minutos. Su transmisión será los martes y jueves, a las 7:30 p. m., con repetición a las 9:00 p. m., a través de Facebook, TikTok, YouTube y Twitch. Los domingos a las 5:00 p. m. se presentarán todos los capítulos de la semana.

Foto: TGWTV.

Otros proyectos de la TGWTV

Según informa el medio gubernamental, próximamente dará inicio la grabación del cortometraje "La niña de Guatemala", inspirado en el poema de José Martí. Para ver las transmisiones sintoniza las redes sociales oficiales de la TGW.