Wall Street recupera la calma tras caída en precios del petróleo

La caída del petróleo ha creado una perspectiva sobre un acuerdo que pondría fin a la guerra.
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La Bolsa de Nueva York abrió al alza este miércoles, impulsada por las esperanzas de un final del conflicto en Oriente Medio, lo que hizo caer los precios de la energía y atenúa las perspectivas de inflación.
En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 1,15%, el índice Nasdaq ganaba un 1,16% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,95%.
El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6%, esto luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.
En los mercados asiáticos, el índice Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur subieron cerca de 3%.
La caída del petróleo este miércoles se produjo después de que los precios subieran el día anterior, con los operadores mostrándose cautelosos ante la perspectiva de un acuerdo para poner fin a la guerra.
Con información de AFP