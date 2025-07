Wellens gana en solitario etapa 15 y Pogacar sigue líder

-

El campeón de Bélgica, Tim Wellens (UAE Team), se impuso en solitario en la 15ª etapa del Tour de Francia, este domingo con final en Carcasona, en un día sin movimientos entre los favoritos de la general.

Wellens arrancó a falta de 43 kilómetros de un grupo de escapados de nivel para apuntarse en la localidad medieval del sur de Francia, la primera victoria de su carrera en el Tour.

Su compañero esloveno Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo con más de 4 minutos sobre el danés Jonas Vingegaard.

Wellens, con dos victorias de etapa en la Vuelta a España y otras dos en el Giro de Italia, se une al selecto grupo de corredores que ha levantado los brazos en las tres grandes carreras por etapas.

En este Tour ya vistió el maillot a lunares como mejor escalador. Lo hizo al término de la sexta etapa, 'obligado' por su equipo UAE a coronar una subida para liberar a su jefe de filas Pogacar de los compromisos mediáticos y publicitarios que conlleva lucir la popular prenda.

"Hoy el objetivo era victoria de etapa, no necesariamente conmigo, me he tenido que vaciar en esa segunda subida", explicó el belga.

El pelotón se tomará un respiro el lunes en el segundo día de descanso de la ronda francesa, que encara ya su tramo final con una última semana en la que se ascenderá el Mont Ventoux, el martes, además del díptico por Los Alpes el jueves y el viernes.