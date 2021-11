WhatsApp podría contar pronto con una nueva función llamada "Comunidades", que será similar al funcionamiento de los canales en la app Discord, donde cada uno puede tener subcanales.

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp sigue desarrollando nuevas funciones y ahora está trabajando en una de nombre Comunidades.

Esto permitirá crear un chat comunitario; es decir, que los administradores podrán agrupar distintos grupos relacionados con una comunidad. Estructuralmente, las "comunidades" serán similares al funcionamiento de los canales en la app Discord, donde cada canal puede tener subcanales.

El cambio ofrecerá algunas herramientas a los administradores para gestionar mejor todos los grupos incluidos en la comunidad. Así, podrán añadir a otras personas manualmente o a través de un enlace de invitación a la comunidad, compartido de forma privada o pública.

Se supone que el chat comunitario no se parece en nada a una red social porque sigue siendo un lugar privado, protegido por un cifrado de extremo a extremo.