¡Por fin! WhatsApp ya permitirá enviar imágenes en alta calidad

La aplicación de mensajería instantánea se prepara para permitir al usuario enviar fotografías con alta calidad.

WhatsApp se encuentra trabajando en una nueva función que muchos usuarios esperaban desde hace vario tiempo.

La aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial permitirá enviar y recibir fotografías en calidad original.

Foto: WABetaInfo

De acuerdo con WABetaInfo, sitio especializado en la aplicación, esta actualización corresponde a la última versión beta para Android que corresponde a la 2.23.2.11.

Al momento de enviar una imagen, WhatsApp muestra en la barra de herramientas un ícono de engranaje a la izquierda de la herramienta de rotación de imagen.

Este ícono abre un menú que permite seleccionar la calidad a la hora de enviar la foto, incluyendo el envío de la imagen original a resolución completa.

Cabe destacar que esta opción hará que se consuma más batería, por lo que es recomendable usar conexión wifi al momento de usarla.