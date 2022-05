Will Smith con más cancelaciones mientras que el programa de Jada es nominado

A Will Smith le está costando cara la cachetada de Chris rock, tanto que la película "Emancipation", que iba a ser uno de los grandes estrenos de TV para este año, quedó pospuesta. Mientras que el programa de Jada Pinkett es nominado a un premio

El filme de Will Smith "Emancipation" está sufriendo varios retrasos mientras que sobre él pesa la prohibición de participar del Óscar durante diez años. Originalmente se esperaba que cayera en el circuito de festivales de otoño a finales de este año, la próxima película del actor de Apple, y coproducida por su productora Westbrook Studios, planea retrasar el estreno de la película hasta algún momento de 2023.

Dirigida por Antoine Fuqua ("Día de entrenamiento"), la película habría sido el primer lanzamiento de Smith luego de su asalto al comediante Chris Rock durante la 94ª entrega de los Óscar. Como resultado, se le prohibió asistir a este y otros eventos relacionados con la Academia durante 10 años.

Aunque el estudio no puso fecha oficial a “Emancipation”, se esperaba que fuera el próximo proyecto potencial de premios del streamer este año después de ganar el premio a la mejor película por “CODA”. Si bien Apple no ha compartido una fecha oficial, una fuente familiarizada con la situación dijo que "es la verdad tácita" que el drama de acción no llegará a la plataforma en 2022.

Sin embargo, la misma fuente también reveló que ha habido discusiones internas en curso entre Apple ejecutivos y cineastas sobre cómo podría avanzar un lanzamiento en el otoño, pero parece muy poco probable.

Mientras Will smith recibe mala noticias, Jada recibe nominaciones a su programa. (Foto: archivo/Soy502)

Pinkett recibe nominaciones

Jada Pinkett Smith reveló que ella y su hija Willow Smith habían logrado un hito muy emocionante con su programa Facebook Watch Red Table Talk después de que su esposo Will Smith recibiera una avalancha de malas noticias.



A pesar la reciente polémica de los Óscar, Jada Pinkett Smith parece ir viento en popa, ya que anunció su programa Facebook Watch Red Table Talk ha sido nominado a cuatro premios Daytime Emmy.