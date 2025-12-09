Xabi Alonso: "¿City? El equipo está unido y convencido de que podemos ganar"

-

En plena crisis tras la derrota el domingo ante el Celta de Vigo (2-0) en el Bernabéu, el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, apeló este martes a la "calma" y a la "unidad" en la previa del partido de Champions contra el Manchester City.

"Esto es un equipo y vamos todos unidos de la mano. Cuando uno es entrenador del Real Madrid, tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, unidad y responsabilidad", contestó Alonso cuando fue preguntado en conferencia de prensa si se siente solo en el club.

"Con muchas ganas de lo que viene y eso empieza mañana (miércoles), para revertir el enfado, que es normal. En nuestras cabezas solo está el City. En el fútbol, para bien y para mal, se puede girar rápido la perspectiva", agregó el preparador vasco.

Alonso, que no se mostró especialmente locuaz, respondió con un escueto "sí" cuando le interrogaron si tenía el apoyo de su plantilla.

Y remarcó que la comunicación con el presidente Florentino Pérez es buena: "La comunicación es constante, desde la confianza, la unidad y el cariño todos estamos juntos en esto".

El entrenador subrayó que sus jugadores están mentalizados para afrontar el partido de la Liga de Campeones, competición en la que van quintos, con doce puntos, tras ganar cuatro encuentros y perder uno.

"El equipo está unido y convencido de que podemos ganar mañana (miércoles). Para ello, tenemos que jugar un buen partido, con un buen ritmo y una buena intensidad", incidió Alonso.

El Real Madrid, segundo en LaLiga a cuatro puntos del Barcelona, ha cosechado tres empates seguidos fuera de casa antes de imponerse al Athletic Bilbao y caer frente al Celta, lo que ha generado las críticas contra un equipo que ha perdido nueve puntos con respecto al Barça en las últimas cinco jornadas.