Xabi Alonso: "¿Goles? Lo hemos intentado, pero no creamos ocasiones"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, destacó que su equipo logró avanzar hasta las zonas más ofensivas, aunque sin generar verdaderas oportunidades de gol. El técnico calificó el encuentro como "muy igualado" tras la derrota por 1-0 frente al Liverpool, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Champions.

"Ha sido un enfrentamiento muy equilibrado. En la segunda mitad cometimos demasiadas faltas y cedimos muchos saques de esquina; ellos aprovecharon una de sus opciones y se adelantaron. Sabíamos que sería un choque intenso y competitivo. Lamentablemente, hoy no conseguimos sumar nada", explicó Alonso.

"El equipo lo intentó, por supuesto. Alcanzamos la última línea de ataque, pero nos faltó claridad para crear peligro. Estos partidos se definen por pequeños detalles, y hoy esos detalles jugaron a favor de ellos", añadió el técnico.

Al referirse a Thibaut Courtois, quien volvió a ser clave bajo los tres palos, Xabi no dudó en elogiarlo: "Para mí, es el mejor portero del mundo. Tenemos una enorme fortuna de contar con él".

Sobre el rival, el Liverpool, el entrenador merengue reconoció su calidad y ritmo de juego, además de la intensidad que se vive en Anfield. "No nos sorprendieron, ya conocíamos su potencial. Aun así, la competición sigue y todavía quedan muchos puntos por disputar", concluyó.