Xabi Alonso no le responde a Lamine y apunta a ganar el clásico (video)

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, rechazó este sábado valorar las polémicas afirmaciones de esta semana del astro del Barcelona, Lamine Yamal, con el que su equipo se mide el domingo en el gran Clásico de la Liga española.

"No voy a entrar, no. Hay muchas declaraciones de gente del Barcelona, no puedo entrar a valorarlas todas. Lo importante para nosotros es lo que pasa en el campo", respondió Xabi Alonso en su conferencia de prensa de la víspera de este partido, al ser preguntado por Yamal.

Esta semana, el joven astro de 18 años tuvo una charla con el creador de contenido Ibai Llanos en la que llegó a acusar al Real Madrid de "robar" y en la que recordó de manera jocosa sus victorias y goles en el pasado al Real Madrid, algo que en el entorno del equipo de la capital española se consideró una provocación y un acto de soberbia.

Pese a la relevancia del duelo, el entrenador vasco se mostró relajado. "Soy consciente del partido que es, pero el día a día no nos va a cambiar. Es un partido especial, pero no como para cambiar el día a día", señaló, sin querer adelantar el once que utilizará.

"Lo tengo en la cabeza", apuntó, señalando que si un jugador está en la convocatoria es porque lo considera "al 100%", por lo que su participación es factible.