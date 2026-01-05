Xela amanece a un grado bajo cero en el primer lunes del 2026

-

Quetzaltenango registró una de las madrugadas más frías y el amanecer con una temperatura de un grado bajo cero en el primer lunes del 2026.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que este 05 de enero se registró que el amanecer del primer lunes del año sostuvo una temperatura bajo cero.

En distintos puntos de la zona 10 de Quetzaltenango se observaron campos cubiertos de escarcha, así como vehículos con capas de hielo sobre parabrisas y carrocerías, evidencia del intenso descenso de temperatura que afectó al municipio durante la madrugada.

El MAGA no reportó pérdidas en los cultivos relacionados a la temperatura. (Foto: Erick Miguel Colop)

De acuerdo con Víctor Bautista, pronosticador del Insivumeh aunque el registro oficial fue de -1 °C, la sensación térmica alcanzó los -3 °C, aumentando la percepción de frío entre la población.

Explicó que, en lo que va del año, se habían reportado temperaturas mínimas de hasta un grado, pero este lunes se marcó el primer registro bajo cero.

Durante enero se prevé el ingreso de al menos cuatro frentes fríos, lo que podría provocar la continuidad de heladas y clima extremadamente frío en el occidente del país", finalizó el experto.

El frío podría perdurar durante el mes de enero. (Foto: Erick Miguel Colop)

Albergues y Cultivos de Quetzaltenango

Asimismo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que se mantiene habilitado un albergue en la zona 1 de Quetzaltenango, destinado a brindar resguardo a personas afectadas por el frío.

Por aparte, el MAGA indicó que no se han registrado pérdidas derivadas al frío en los cultivos a pesar de la escarcha en los campos.