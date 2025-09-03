Sumérgete en la cultura y tradiciones: 56 representantes mayas se reúnen en la ciudad

-

Quetzaltenango acoge la edición XX del certamen Flor Nacional del Pueblo Maya, Ukotz'ijal Mayab Tinimit, un legado ancestral que cobra vida

El ceremonial Flor Nacional del Pueblo Maya, Ukotz'ijal Mayab Tinimit, llega este año a su edición número 20 en Quetzaltenango.

Durante cuatro días, decenas de representantes de la cultura, tradición y legado ancestral maya se reunirán como parte de las actividades de la Feria de Independencia.

Angélica Subuyuj, de San Juan Sacaptepequez, fue la fue segunda en inscribirse. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El colorido de las indumentarias tradicionales llenó los pasillos de la municipalidad altense, donde se realizó la inscripción de las participantes.

Hasta ahora se cuenta con un registro de 56 señoritas, aunque la cifra podría variar al cierre oficial.

Juana Audemanuela González Xicay de San Pedro La Laguna, Sololá, entregará el cargo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Quetzaltenango se vuelve el corazón de la cultura maya, que abre sus puertas para cobijar a cada una de las representativas. Hemos preparado una serie de actividades para presentarlas ante autoridades y la población", indicó Ingrid Guzmán, presidenta de la comisión organizadora.

La primera en inscribirse fue Mishel Beletzuy, de La Esperanza, quien destacó que este evento no es un concurso de belleza, sino un espacio para convivir entre representantes mayas y reafirmar la cultura y tradiciones ancestrales.

La elección será en el centenario Teatro Municipal. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

A lo largo de la semana, las candidatas participarán en diferentes actividades culturales y de integración. La jornada culminará el 6 de septiembre a las 17:00 horas, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, con la elección de la sucesora de Juana Audemanuela González Xicay, de San Pedro La Laguna, Sololá, actual Flor Nacional del Pueblo Maya.

Agenda

Jueves 4 de septiembre: Caminata del Teatro Municipal hacia el frontispicio municipal

Hora: 10:30 a.m.

Viernes 5 de septiembre: Disertación de participantes

Teatro Municipal

Hora: 8:30 a.m. a 2:00 p.m

Presentación al Concejo

Hotel Loma Real Inn

Hora: 6:00 p.m.

Sábado 6 de septiembre: Ceremonia Maya

Trece No'j, zona 10

Hora: 5:30 a.m.

Elección e investidura

Teatro Municipal

Hora: 5:00 p.m.