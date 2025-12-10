Xelajú enfrentará a un grande de México en la Copa de Campeones 2026

El equipo mexicano Monterrey será el rival de Xelajú en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, que reúne a clubes de Norte, Centroamérica y el Caribe, según el sorteo realizado este martes en Miami.
Los chivos lograron su clasificación por haber llegado a semifinales de la Copa Centroamericana 2025, torneo en el que terminaron como subcampeones. Son el único combinado guatemalteco que participará en la máxima contienda regional de clubes.
De superar a los rayados, en una serie a ida y vuelta (se jugaría en febrero en fechas por confirmar), el conjunto quetzalteco se medirá en octavos de final contra el vencedor de la llave entre el Vancouver FC canadiense o el Cruz Azul azteca.
Dirigidos por el nacional Amarini Villatoro, los quetzaltecos buscarán repetir la hazaña de 2012, cuando en la misma competición tumbó, pero en la fase de grupos derrotaron al gigante Guadalajara y avanzaron a cuartos de final.
Contra los albiazules, el cuadro occidental tiene historia, pues también ya los enfrentaron en 2013 en cuartos de final, con saldo a favor de los mexicanos por 4-2.