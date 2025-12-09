La noche decisiva: Municipal a 90 minutos de las semifinales del Apertura 2025

-

El subcampeón Municipal fue el único que ganó de visita (1-0) en los duelos de ida de los cuartos de final y tiene todo para certificar su pase para las semifinales del torneo Apertura 2025, cuando reciba este miércoles por la noche (8:00) a Atlético Mictlán, en el estadio El Trébol.

El catracho Eddie Hernández fue el héroe escarlata en Jutiapa, con un gol agónico que le da el derecho a los rojos el lujo, incluso, de perder por diferencia mínima y seguir con vida, ya que criterio de desempate es el puesto obtenido en la fase regular (primero contra octavo).

Para el encuentro, el timonel Mario Acevedo mantendrá en el arco a Braulio Linares, en lugar del lesionado Kénderson Navarro, y no podrá contar con César Archila ni Carlos Salvador Estrada, también por resentimientos, mientras que es duda Rudy Muñoz.

Otra de las dudas que presenta Acevedo es si mete de inicio a Pedro Altán, quien al entrar de cambio contra los conejos se encargó de darle movilidad y fuerza al medio campo o bien lo resguarda en el banquillo y, salvo algún contratiempo, decide enviarlo al campo.

Apelan a la épica

Bajo la dirección del brasileño Flavio da Silva, los mitecos han ganado competitividad, sobre todo en casa, pero al sufrir un duro revés, no les queda que apelar a la épica y jugarse la vida de visita en El Trébol, en donde ya en este semestres fueron a caer por 1-0.

No tienen nada que perder. Tras el ascenso y la llegada de da Silva sobre la marcha, el equipo levantó, se metió en la fiesta grande y pretende dar una sorpresa. Ganar por dos goles de diferencia es el requisito para clasificarse hacia las semifinales.

Siempre este miércoles, pero por la tarde

En el estadio Guillermo Slowing, en Amatitlán, el 8 veces campeón, Aurora, se cruzará contra Malacateco (2:00 p. m.) en busca de sobreponerse a la derrota de la ida (1-0) contra Malacateco y meterse entre los cuatro mejores del torneo Apertura 2025.

A los aurinegros, que en su torneo de regreso a la máxima categoría, después de 20 años, avanzaron a la fiesta grande, les es suficiente ganar por un tanto de diferencia para hacer válida su posición en la tabla (cuarto contra quinto) para seguir rumbo al título.