Xelajú M. C. confirma a EPA como nuevo patrocinador del club por un año

-

EPA se une a Xelajú M. C. como patrocinador oficial del club por un año, reforzando la estrategia comercial y deportiva del equipo, ofreciendo beneficios para los seguidores y promoviendo la alianza entre marcas con identidad y valores compartidos.

El club Xelajú M.C. anunció de manera oficial la incorporación de EPA como nuevo patrocinador, una alianza que fortalece el crecimiento institucional y comercial del equipo quetzalteco.

Durante la conferencia de presentación, ambas partes destacaron que el patrocinio tendrá una duración de un año e incluirá promociones especiales para los aficionados. La unión fue calificada como un paso clave en la consolidación del proyecto deportivo y administrativo del club.

Vladimir Osorio, gerente de EPA, explicó que están entusiasmados por la alianza con el club altense. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"EPA siempre se ha considerado Superchivo, ahora el respaldo se hace oficial y nos ponemos la camisola del Xelajú. La empresa se rige por principios como la honradez, la igualdad y la constancia, valores que coinciden plenamente con la filosofía de Xelajú M.C.", expresó Vladimir Osorio, gerente comercial de EPA Guatemala.

Por su parte, José Carlos López, presidente del club, afirmó que esta alianza refleja cómo dos marcas con identidad fuerte pueden trabajar juntas para alcanzar objetivos comunes.

Jose Carlos López, presidente del club, explicó los detalles de la alianza estratégica. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El respaldo de este tipo de empresas marca una mejora en la gestión comercial del equipo, fortaleciendo la identidad del club y ofreciendo nuevas oportunidades para sus aficionados. La alianza destaca cómo el deporte y las marcas pueden unirse para alcanzar metas comunes.

La directiva reiteró que continuará en la búsqueda de nuevos aliados estratégicos para mantener a Xelajú M.C. como una de las instituciones referentes del futbol guatemalteco.

La alianza busca fortalecer el crecimiento institucional y comercial del club quetzalteco. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

A detalle