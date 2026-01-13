El podio de la pasión: ¿Qué equipos llenaron más el estadio en el Apertura 2025?

-

El subcampeón Municipal fue el equipo que mejor ingresó de afición tuvo a lo largo del torneo Apertura 2025, según el reporte publicado este martes por la Liga Nacional.

Con 14 presentaciones de local, incluidos los juegos de las fases finales, el cuadro escarlata recibió a un total de 58 mil 830 espectadores para dominar este rubro, seguido por Xelajú.

El equipo quetzalteco contó con el apoyo de 42 mil 835 simpatizantes, aunque cabe resaltar que fueron eliminados en cuartos de final y, por lo tanto, con dos juegos menos, que los rojos, que llegaron a la final.

El top 3, lo completa el semifinalista Aurora. En 13 duelos, hubo 19 mil 634 aficionados, alentándolos en los graderíos del Guillermo Slowing, de Amatitlán.

Antigua, finalista, con 14 partidos, y Comunicaciones, que quedó fuera de la liguilla, jugando 11 juegos en casa, ocupan el cuarto y quinto lugar, con 18 mil 828 y 18 mil 41, seguidores.

Peores ingresos

Guastatoya y Cobán Imperial, ambos fuera de la pelea por la corona, obtuvieron los peores números, según el registro.

A los pechoamarillos fueron a observarlos 3 mil 958 personas en 11 encuentros, para un promedio de 360 por duelo, mientras que en el mismo número de compromisos los príncipes fueron vistos por 6 mil 809 fanáticos, arrojando un porcentaje de 621 por duelo.

Asistencia de público Apertura 2025

1. Municipal - 14 juegos (58,830)

2. Xelajú - 12 juegos (42, 835)

3. Aurora - 13 juegos (19, 634)

4. Antigua - 14 juegos (18, 828)

5. Comunicaciones - 11 juegos (18, 041)

6. Mictlán - 12 juegos (10, 270)

7. Marquense - 11 juegos (9, 601)

8. Mixco - 12 juegos (8, 942)

9. Malacateco - 12 juegos (7, 616)

10. Achuapa - 13 juegos (6, 881)

11. Cobán Imperial - 11 juegos (6, 809)

12. Guastatoya - 11 juegos (3, 958)

En paréntesis () el ingreso de aficionados