No se rindieron: Xela vino de atrás contra Municipal y terminó celebrando en casa

Xelajú tuvo que venir de atrás, pero consiguió quedarse con los tres puntos en el estadio Mario Camposeco, al vencer 3-1 a Municipal, en el duelo que cerró la fecha 14.
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Los rojos fueron los que más intentaron durante la primera mitad e incluso estuvieron cerca de abrir el marcador con un remate de Cristian Hernández (minuto 7) que Javier González despejó casi sobre la línea y el travesaño también evitó que John Méndez (28) marcara con un zapatazo de derecha.
Pero justo cuando se preparaban para ir al descanso, "Cheka" (45+1) recibió una pelota fuera del área, se acomodó y puso la pelota casi en el ángulo con un sólido remate con el botín derecho, contra el que Rubén Darío Silva no pudo hacer nada bajo los tres palos.
Pero el medio tiempo le vino mejor al cuadro local, que volviendo de los vestuarios, sobre el 52, igualó las acciones cuando Yair Jaén ganó fondo por derecha y mandó un centro que remató picado con la cabeza Denilson Ochaeta.
Recién ingresado desde el banquillo, Dérrikson Quirós (77) fue el encargado de darle la vuelta al marcador con un derechazo desde la media luna y Steven Cárdenas (90+4) sentenció el 3-1 con el que Xela dejó atrás una mala racha de más de tres años sin ganarle a los rojos, pues desde febrero de 2023 que no lo conseguía.