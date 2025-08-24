Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Ya votaste? Ibai pone a competir al desayuno guatemalteco contra el ecuatoriano

  • Por Selene Mejía
24 de agosto de 2025, 16:03
Así va la contienda entre Guatemala y Ecuador. (Foto: tik Tok)

Así va la contienda entre Guatemala y Ecuador. (Foto: tik Tok)

El creador de contenido Ibai Llanos puso a competir al desayuno de Guatemala contra el de Ecuador, en una reñida encuesta, en sus redes sociales ¿ya votaste?

EN CONTEXTO: ¡Competencia feroz! Ibai Llanos pone a prueba desayuno de Guatemala frente a Ecuador

Ibai llanos comida guatemalteca ecuatoriana 5
Foto: Tik Tok.

Recuerda que de ti depende que el desayuno nacional sea el ganador en los "Octavos de final" de este curioso encuentro entre comidas del mundo. 

Ibai llanos comida guatemalteca ecuatoriana 6

¿Cómo votar?

Debes ingresar a la cuenta de Instagram y de Tik Tok del español y escribir en los comentarios cuál desayuno te gusta más, anotando "Guatemala" y colocando el ícono de la bandera. 

Ibai llanos comida guatemalteca ecuatoriana 7
Foto: Tik Tok.

Varias personalidades del país ya escribieron en los comentarios, tú también puedes colaborar a que Guatemala pase al siguiente nivel. 

Ibai llanos comida guatemalteca ecuatoriana 8

MIRA: 

@ibaillanos

ECUADOR vs GUATEMALA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar