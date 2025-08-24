¿Ya votaste? Ibai pone a competir al desayuno guatemalteco contra el ecuatoriano

El creador de contenido Ibai Llanos puso a competir al desayuno de Guatemala contra el de Ecuador, en una reñida encuesta, en sus redes sociales ¿ya votaste?
Recuerda que de ti depende que el desayuno nacional sea el ganador en los "Octavos de final" de este curioso encuentro entre comidas del mundo.
¿Cómo votar?
Debes ingresar a la cuenta de Instagram y de Tik Tok del español y escribir en los comentarios cuál desayuno te gusta más, anotando "Guatemala" y colocando el ícono de la bandera.
Varias personalidades del país ya escribieron en los comentarios, tú también puedes colaborar a que Guatemala pase al siguiente nivel.
