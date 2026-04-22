Yankees vencen a Red Sox en el primer duelo de la temporada entre los eternos rivales

Los Yankees de Nueva York se impusieron a los Medias Rojas de Boston en el primer duelo de la temporada entre ambos, reavivando la mayor rivalidad del béisbol de las Grandes Ligas.
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El conjunto neoyorquino ganó 4-0 el primer juego de la serie, disputado el martes por la noche en el Fenway Park, casa de Boston. Este fue el inicio de un enfrentamiento de tres partidos que concluirá el jueves. El segundo partido de la serie se disputará el miércoles a las 4:45 p. m.
El bateador designado Giancarlo Stanton fue la figura del encuentro al impulsar tres de las cuatro carreras de los 27 veces campeones, incluyendo su tercer cuadrangular de la temporada.
Desde el montículo, el dominicano Luis Gil se acreditó su primera victoria del año tras lanzar seis entradas y un tercio sin permitir anotaciones.
Con este resultado, los del Bronx se mantienen en la cima de la División Este de la Liga Americana, con dos juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Tampa Bay.
Por su parte, Boston continúa en el último lugar, con marca de 9-14, a cinco juegos del liderato, en un inicio de campaña complicado para el equipo dirigido por Alex Cora.