Yeison Jiménez: despiden al cantante en el Movistar Arena

Familiares, amigos y personalidades de la farándula colombiana cercana a Yeison Jiménez rindieron un emotivo homenaje al artista de música popular.

El Movistar Arena de Bogotá, Colombia, se convirtió en el escenario del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, uno de los lugares más emblemáticos de su carrera artística, este 14 de enero.

Miles de seguidores se dieron cita entre lágrimas, admiración, recuerdos y música para despedir al intérprete de música popular.

Artistas invitados que rindieron tributo a Jiménez, entre ellos, Luis Alberto Posada, Luis Ángel El Flaco, Jhon Alex, Alán Ramírez, Ciro Quiñones, y Pipe Bueno.

Taliana, hija de Yeison Jiménez, dio unas conmovedoras palabras que quebraron a muchos:

"Agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor. Les voy a contar un sueño de mi papá, el sueño de mi papá era vernos crecer, no lo pudo lograr, pero sé que podrá hacerlo en el cielito. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él, quería paz".

La pequeña subió con su abuela Luz Mery Galeano, mamá de Yeison Jiménez, "Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios... Cuando esto pasó peleé con Dios, me pregunté cuál era su voluntad. Tenía con más preguntas que respuestas y hoy estoy acá diciéndoles que estoy aquí parada dándole gracias a Dios por traer a ese ser hermoso", dijo.

