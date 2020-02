Yolanda Andrade envía fuerte indirecta a Verónica Castro

Yolanda Andrade no tiene problema en hablar acerca de Verónica Castro y así lo afirmó en una entrevista del programa "Suelta la Sopa". Es más, la presentadora envió a la actriz una indirecta con burla incluida.

Ella no había mencionado a Verónica Castro hasta que le pidieron su opinión con respecto a un reciente video con el que Verónica apareció en Twitter, y en el que está a punto de llorar.

Andrade entonces respondió irónica: "Hay actrices que hacen papeles de víctimas y se quedan con el personaje. Hay actrices que hacen papeles de malvadas y se quedan con el personaje, ahí tienes a Laura Zapata", señaló.

TAMBIÉN:

La reacción de Yolanda Andrade al compromiso de Montserrat Oliver

Le preguntaron si Verónica podría estar tan mal por el escándalo que ella desató el año pasado, pero la presentadora dijo:

“ No me quiero sentir tan importante en su vida como para que esté llorando por lo que se comentó y lo que se dijo, que ninguna palabra que yo diga de mi boca es mentira. Me hago responsable de todo lo que digo. No creo que sea por eso. Supongo que tiene muchas cosas más importantes en la actualidad por qué llorar que por su pasado ”

Yolanda Andrade

, presentadora.