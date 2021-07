La youtuber que rompió el silencio sobre el "daño" que le causó YosStop

La youtuber hizo fuertes señalamientos en contra de YosStop a través de un video en sus redes sociales.

Todo parece indicar que el caso de YosStop seguirá dando de qué hablar.

A casi un mes del arresto de la youtuber mexicana, quien se encuentra recluida en el penitenciario para mujeres Santa Marta, siguen saliendo nuevas pruebas o nuevos temas controversiales.

En esta ocasión la famosa youtuber Caeli rompió el silencio y contó su testimonio sobre cómo sufrió bullying por parte de "Yoseline N".

Otras acusaciones contra YosStop

Caeli, conocida como “CaeLike" aseguró que no sería la primera vez que la vlogger realiza este tipo de ataques, pues asegura que durante muchos años ella se vio afectada por las burlas y ataques en redes por parte de YosStop, en donde también incitaba a sus seguidores a agredirla "verbalmente".

“YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque ella lleva más de ocho años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente me haga bullying. Porque lo que ella dice en sus videos, toda la gente va y te lo dice”, expresó.

Asimismo, realizó una recopilación de una serie de sucesos de ciberataques que aparentemente YosStop fue protagonista hacía otras mujeres, también señaló que fue la causante para que otras influencers se vieran vulneradas y recordó un caso pasado de una mujer transexual que se quitó la vida por culpa de sus malos tratos.

“Yoseline Hoffman vio que podía sacar contenido de ahí. Que podía sacar dinero de ahí, que es buen contenido. Porque si es buen contenido lo pones, así sin más”

La también youtuber expresó su apoyo a "Ainara S", aunque dejó ver que no se alegra porque esté en prisión agregó que espera que se haga justicia.

“Siento, así como Ainara, que esto tiene que parar. Yoss, me dañaste, me dañaste mucho... Justicia por Ainara, justicia por Mika, justicia por todas las que hemos pasado y sufrido por culpa de Yoseline, de YosStop. Que se haga justicia de cualquier manera. No permitamos aplaudirle cuando se burla de más gente. Ya basta de verdad”, finalizó.

