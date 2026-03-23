Zidane tomaría la selección de Francia tras el Mundial 2026

-

El posible nombramiento de Zinedine Zidane como próximo entrenador de Francia después del Mundial está cada vez más cerca de hacerse oficial. Aunque todavía no existe un comunicado formal, las recientes palabras del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, refuerzan claramente esa idea.

OTRAS NOTICIAS: Manchester City gana primer título del año contra Arsenal

En una entrevista concedida al diario Le Figaro, Diallo afirmó que ya tiene decidido quién reemplazará a Didier Deschamps, quien optó por no continuar al frente del combinado nacional tras el torneo mundialista. Aunque evitó mencionar el nombre directamente, sus declaraciones coincidieron con informaciones periodísticas que aseguran que las negociaciones con el exentrenador del Real Madrid están cerradas.

Al ser consultado específicamente por la posibilidad de que se trate de Zidane, el dirigente respondió con una sonrisa y dejó entrever la respuesta: reconoció conocer la identidad del elegido y subrayó que el cargo exige a alguien con cualidades sobresalientes y con el respaldo del país.

¡HAY ACUERDO VERBAL CON ZIZOU! El gran Zinedine Zidane será el próximo entrenador de la Selección de Francia para ser el sucesor de Didier Deschamps una vez que finalice el Mundial



✍️ Será presentado oficialmente luego de la participación de Les Blues en la Copa del Mundo… pic.twitter.com/kZ5CN7ofNg — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

La prensa francesa, por su parte, no tiene dudas y sostiene que desde hace semanas se trabaja en la llegada de "Zizou", quien asumiría el desafío de iniciar un nuevo ciclo al frente de la selección, poniendo fin a los 14 años de gestión de Deschamps.