Manchester City gana primer título del año contra Arsenal

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El Manchester City se impuso 2-0 al Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa disputada en Wembley, ganando así el primer título doméstico de 2026.

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Un doblete de Nico O'Reilly en la segunda mitad (60 y 64) aseguró la novena Copa de la Liga del City y evaporó la posibilidad de que el Arsenal (líder de la Premier) logre un cuarteto de trofeos en esta recta final de la temporada.

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El City, segundo en la liga doméstica y recién eliminado de Liga de Campeones contra el Real Madrid, asegura un título en medio de una temporada donde está siendo demasiado irregular. Al igual que los Gunners, los Citizens también siguen en contienda en la otra copa local.

Trafford brilla

Ambos equipos alinearon a sus guardametas suplentes pero uno de ellos vivió un sueño en Wembley y el otro una pesadilla.

El inglés James Trafford se reivindicó con una acción espectacular en el inicio del partido. En la misma jugada Kai Havertz y Bukayo Saka, por partida doble, se vieron anulados por una espectacular triple atajada de Trafford (7).

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Fue la más clara del partido hasta un cabezazo de Erling Haaland justo antes del descanso (45+1).

El complemento

Pero tras el paso por el vestuario, la acción se trasladó a la portería de los Gunners, ocupada por el español Kepa Arrizabalaga.

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El arquero vasco tuvo un primer descuido en una salida del área en la que terminó cometiendo falta sobre Jéremy Doky.

Después, Kepa no pudo quedarse con el balón en un centro de Rayan Cherki y Nico O'Reilly solo tuvo que empujar para abrir el marcador. Cuatro minutos después el mismo O'Reilly aprovechó un descuido defensivo para el 2-0 definitivo.