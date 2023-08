¿Es un humano disfrazado? Zoológico de China reacciona por fotos virales

-

Un zoológico chino se vio obligado a confirmar que uno de sus osos era realmente un animal, después de la publicación en internet de imágenes donde se lo ve de pie "apoyado en sus patas traseras" como un humano.

Un video del animal, que se levanta e interactúa con un grupo de visitantes en un zoológico de la gran ciudad de Hangzhou, se volvió viral en los últimos días en las redes sociales chinas.

Muchos internautas expresaron su sorpresa ante la postura bípeda del animal, y también ante los pliegues de piel en sus piernas traseras, que pueden dar la impresión de un humano vestido con un traje de piel.

A video of a "human-like" black #bear at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

"Al parecer no tienen mucho conocimiento sobre mí", escribió el zoo en un comunicado humorístico, redactado desde el punto de vista de este pequeño oso malayo hembra, llamado Ángela.

"Algunas personas piensan que la forma en que me pongo de pie es demasiado humana así que lo repito una vez más: ¡soy un oso malayo!", dice el comunicado.

Originario de las selvas tropicales del sudeste asiático, el oso malayo, también llamado "oso de cocoteros", tiene piel brillante de color negro o marrón-negro, con un collar amarillo anaranjado bastante característico.

Es el oso más pequeño del mundo, con una longitud que va generalmente de un metro a 1 metro 40 cm.

Está en la lista de especies vulnerables debido a la deforestación y el comercio mundial de vida silvestre.