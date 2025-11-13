Shakira estrena videoclip de "Zoo", tema oficial de "Zootopia 2"

Shakira combina ritmo, color y energía en el tema oficial de la cinta.
Shakira vuelve al universo de Zootopia para interpretar una vez más a Gazelle, la cantante más famosa de la ciudad.
"La Loba" ha publicado a través del canal Disney VEVO en YouTube el videoclip de Zoo, la nueva canción original de Zootopia 2.
En el video, la cantante se luce con un traje púrpura brillante y una estética que recrea el estilo de su personaje animado, intercalando escenas entre su versión real y animada.
En varias escenas canta y baila acompañada por un equipo de baile inspirado en los tigres bailarines que acompañaron a Gazelle en la primera entrega.
Autores
De acuerdo con la nota de prensa oficial de Disney, Zoo fue escrita por Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin. Además, los tres artistas se encargaron de la producción junto a Alex (A.C.) Castillo.