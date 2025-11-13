Versión Impresa
Shakira estrena videoclip de "Zoo", tema oficial de "Zootopia 2"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
13 de noviembre de 2025, 09:19
La artista colombiana retoma su papel como la estrella pop de "Zootopia". (Foto: X)

Shakira combina ritmo, color y energía en el tema oficial de la cinta.

Shakira vuelve al universo de Zootopia para interpretar una vez más a Gazelle, la cantante más famosa de la ciudad.

En el videoclip, Shakira combina su versión real con la animada. (Foto: X)

"La Loba" ha publicado a través del canal Disney VEVO en YouTube el videoclip de Zoo, la nueva canción original de Zootopia 2.

En el video, la cantante se luce con un traje púrpura brillante y una estética que recrea el estilo de su personaje animado, intercalando escenas entre su versión real y animada.

El videoclip fue lanzado en el canal Disney VEVO de YouTube. (Foto: X)

En varias escenas canta y baila acompañada por un equipo de baile inspirado en los tigres bailarines que acompañaron a Gazelle en la primera entrega.

"Zoo" fue escrita por Shakira y Ed Sheeran. (Foto: X)

Autores

De acuerdo con la nota de prensa oficial de Disney, Zoo fue escrita por Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin. Además, los tres artistas se encargaron de la producción junto a Alex (A.C.) Castillo.

