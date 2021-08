Zury Ríos niega que el video que promueve su imagen en las redes sea de ella

La exdiputada Zury Ríos aseguró que el video que circula para promover su imagen no es de su autoría y que ya denunció el perfil de TikTok que lo promueve.

A través de su cuenta de Facebook, la hija del expresidente de facto Efraín Ríos Montt, publicó un mensaje con varias fotografías en las que hace ver que la cuenta de TikTok a su nombre es falsa y que utiliza material de sus campañas electorales anteriores.

También publicó una carta que asegura hizo llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 9 de agosto, en la que denuncia la existencia de la cuenta en TikTok a su nombre, sin su autorización o consentimiento.

"Hago manifestación expresa en el sentido que dicho perfil no ha sido creado, utilizado, ni gestionado por mi persona y tampoco he otorgado autorización alguna para que alguien pueda hacerlo... Declaro que no es de mi propiedad ni es administrado por mi persona", señaló en la misiva.

La candidata ha sido fuertemente criticada por el video en el que se muestra su rostro e imagen del partido Valor, lo que ha sido tomado como campaña anticipada, la cual está penada en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Después de las críticas, el video fue retirado de la cuenta, por lo que ya no aparece en el perfil publicado.