10K nocturna de la ciudad: estos serán los parqueos disponibles

La 10K nocturna se acerca y desde ya debes planificar tu horario de salida para encontrar un parqueo conveniente.
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Este sábado 25 de abril, a partir de las 19:00 horas, más de 8 mil participantes recorrerán las calles con la 10K nocturna, uno de los eventos más esperados, que combina deporte, diversión y convivencia familiar.
Si aún no te has inscrito, todavía puedes hacerlo, pues aún quedan cupos disponibles.
Para facilitar la llegada de los participantes y sus familias, la Municipalidad de Guatemala ha coordinado la habilitación de aproximadamente 2,500 parqueos en puntos estratégicos cercanos a la ruta.
Estos serán los parqueos disponibles:
- Administradora San Juan: 7ª avenida 6-26, zona 4. Q 10 por hora
- IGA: Ruta 2, 4-18, zona 4. Q 40 tarifa única
- Centro Comercial Zona 4: 6ª avenida 0-60, zona 4. Q 10 por hora
- Casa del Águila: 0 calle 0-45, zona 4. Q 10 por hora
- Conquistador Hotel: Vía 5, 4-68, zona 4. Q 15 por hora
- Centro de Negocios: 0 calle 0-60, zona 4. Q 10 – Q 12 por hora
- Plaza La República: 7ª avenida vía 5, zona 4. Q 12 por hora
- CDAG: 24 calle y 10ª avenida, zona 5. Q 20 tarifa única (eventos especiales)
- Estacionamiento La Estación: Vía 6, zona 4. Q 10 – Q 12 por hora (tarifa estimada)
- SERMUSA: 6ª avenida 1-82, zona 4. Q 10 por hora
Toma en cuenta que durante la tarde y noche el Centro Cívico, Correos de Guatemala, la Municipalidad y la Catedral Metropolitana formarán parte del recorrido de la carrera.
Los cierres viales iniciarán a las 18:30 horas, por lo que deberás llegar con anticipación para elegir el parqueo más conveniente.