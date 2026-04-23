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10K nocturna de la ciudad: estos serán los parqueos disponibles

  • Por Jessica González
23 de abril de 2026, 12:38
Ciudad de Guatemala
Este sábado se realizará la 10K nocturna de la ciudad. (Foto: archivo/Soy502)

Este sábado se realizará la 10K nocturna de la ciudad. (Foto: archivo/Soy502)

La 10K nocturna se acerca y desde ya debes planificar tu horario de salida para encontrar un parqueo conveniente. 

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Este sábado 25 de abril, a partir de las 19:00 horas, más de 8 mil participantes recorrerán las calles con la 10K nocturna, uno de los eventos más esperados, que combina deporte, diversión y convivencia familiar.

Si aún no te has inscrito, todavía puedes hacerlo, pues aún quedan cupos disponibles. 

Para facilitar la llegada de los participantes y sus familias, la Municipalidad de Guatemala ha coordinado la habilitación de aproximadamente 2,500 parqueos en puntos estratégicos cercanos a la ruta.

Estos serán los parqueos disponibles: 

  • Administradora San Juan: 7ª avenida 6-26, zona 4. Q 10 por hora
  • IGA: Ruta 2, 4-18, zona 4. Q 40 tarifa única
  • Centro Comercial Zona 4: 6ª avenida 0-60, zona 4. Q 10 por hora
  • Casa del Águila: 0 calle 0-45, zona 4. Q 10 por hora
  • Conquistador Hotel: Vía 5, 4-68, zona 4. Q 15 por hora
  • Centro de Negocios: 0 calle 0-60, zona 4. Q 10 – Q 12 por hora
  • Plaza La República: 7ª avenida vía 5, zona 4. Q 12 por hora
  • CDAG: 24 calle y 10ª avenida, zona 5. Q 20 tarifa única (eventos especiales)
  • Estacionamiento La Estación: Vía 6, zona 4. Q 10 – Q 12 por hora (tarifa estimada)
  • SERMUSA: 6ª avenida 1-82, zona 4. Q 10 por hora

Toma en cuenta que durante la tarde y noche el Centro Cívico, Correos de Guatemala, la Municipalidad y la Catedral Metropolitana formarán parte del recorrido de la carrera.

Los cierres viales iniciarán a las 18:30 horas, por lo que deberás llegar con anticipación para elegir el parqueo más conveniente. 

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