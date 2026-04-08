¡Más de Q18 por galón! Así han aumentado los precios de los combustibles

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Desde el 1 de enero al 6 de abril el precio del diésel subió en promedio Q18.77 y las gasolinas superior y regular Q13.18.

Del 1 de enero hasta el 6 de abril último el precio del diésel ha subido en un 75.32%, la gasolina superior en 48.28% y la gasolina regular en un 50.11%, según los datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de los precios promedio en modalidad autoservicio en el área metropolitana.

El comportamiento del mercado refleja un aumento acumulado significativo en los tres principales combustibles, con especial énfasis en el diésel, algo que se había dado de forma tan marcada desde el 2022 según los datos del Ministerio.

De acuerdo con los registros oficiales, el precio del diésel pasó de Q24.92 el 1 de enero de 2026 a Q43.69 el 6 de abril de 2026, lo que representa un incremento de Q18.77 igual a un aumento del 75.32%.

En el mismo período, la gasolina regular subió de Q26.30 a Q39.48, equivalente a un aumento de Q13.18, que representa una subida del 50.11 %, mientras que la gasolina superior pasó de Q27.30 a Q40.48, que significa Q13.18, igual a un incremento del 48.28%.

Precios de los combustibles de Carlos Manoel Alvarez Morales

El comportamiento de los precios evidencia una tendencia al alza desde enero, sin embargo, el incremento más pronunciado se registró a partir del 2 de marzo de 2026, cuando los combustibles comienzan a experimentar aumentos más acelerados semana a semana.

Por ejemplo, la gasolina superior pasó de Q30.54 ese día a Q40.48 al 6 de abril un aumento acumulado de Q9.94 en poco más de un mes que representa un alza del 32.55% en el precio.

En el mismo lapso la gasolina regular pasó de costar Q29.53 a Q39.48, un aumento de Q9.95, que representa un aumento de 33.96%, mientras que el diésel pasó de Q28.28 a Q43.69, en decir un aumento de Q15.41, es decir un 54.49%.

Este repunte coincide con el conflicto en Oriente Medio, un factor que ha impactado los mercados internacionales de energía.

La volatilidad en el suministro y la incertidumbre geopolítica han generado presiones al alza en los precios del petróleo y sus derivados, lo que se traduce directamente en incrementos en los precios de los combustibles a nivel local.

El aumento del diésel resulta particularmente relevante debido a su papel estratégico en la economía ya que es clave para el transporte de mercancías, la producción agrícola y diversas actividades industriales.

En ese contexto, el alza en los combustibles coincide con un incremento en los precios de los alimentos, una tendencia que ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus reportes oficiales sobre la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Ampliada.

Los datos del INE muestran que durante el primer trimestre de 2026 el costo de los alimentos ha mantenido una tendencia creciente tanto en el área urbana como rural, lo que refuerza la relación entre el encarecimiento del transporte y la inflación en productos esenciales.

Los combustibles, en especial el diésel, sufrieron un aumento de precios principalmente por el conflicto en Oriente Medio. (Foto: Archivo / Soy502)

La evolución semanal de los precios también evidencia cómo el mercado pasó de una fase de incrementos graduales a una dinámica de aumentos acelerados.

Durante enero y febrero, los precios mostraban variaciones moderadas, con la gasolina superior pasando de Q27.30 a Q29.57 y el diésel de Q 24.92 a Q 27.75.

No obstante, a partir de marzo los incrementos se intensificaron, con alzas de hasta Q2.00 o más por semana en algunos casos, especialmente en el diésel.

Para mediados de marzo, el diésel ya había superado los Q37.00 por galón, y en menos de diez días alcanzó niveles por encima de Q41.00, hasta llegar a Q 43.69 a inicios de abril.

Este comportamiento refleja una presión acumulada que ha impactado directamente en el costo de vida de los guatemaltecos.