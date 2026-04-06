Sigue el alza: Gasolinas rondan los Q 40 por galón y diésel roza los Q 44

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Precios de los combustibles no dejan de incrementar y sufren una nueva alza en comparación a la semana anterior.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que los precios de los combustibles en el área metropolitana registraron un nuevo incremento en su último reporte correspondiente al 6 de abril de 2026.

De acuerdo con los datos oficiales bajo modalidad de autoservicio, el 26 de marzo la gasolina superior se cotizaba en Q 39.48 por galón, la gasolina regular en Q 38.48 y el diésel en Q 41.46.

Para el 30 de marzo, las gasolinas se mantuvieron sin variación, con la superior en Q 39.48 y la regular en Q 38.48; sin embargo, el diésel registró un incremento, alcanzando los Q 42.43 por galón, evidenciando presión al alza en ese derivado.

El más reciente reporte del MEM, correspondiente al 6 de abril, confirma que los tres combustibles retomaron la tendencia ascendente.

Precios de los combustibles de Carlos Manoel Alvarez Morales

La gasolina superior subió a Q 40.48 por galón, la gasolina regular a Q 39.48 y el diésel alcanzó los Q 43.69 por galón, ubicándose en el nivel más alto registrado en lo que va del año.

En términos comparativos, entre el 30 de marzo y el 6 de abril la gasolina superior aumentó Q 1.00 por galón, la gasolina regular también Q 1.00, mientras que el diésel registró un incremento de Q 1.26 por galón.

Si se toma como referencia el 26 de marzo, el diésel acumula un alza de Q 2.23 por galón, reflejando una presión sostenida en este combustible.

El comportamiento de los precios evidencia que, tras un breve período de estabilidad en las gasolinas a finales de marzo, el mercado ha retomado una dinámica alcista a inicios de abril.

Este nuevo incremento se enmarca en una tendencia más amplia observada desde inicios de 2026, cuando los combustibles comenzaron a registrar aumentos progresivos semana a semana, con una aceleración marcada a partir de febrero y durante marzo.

Factores internacionales, como el impacto del conflicto en Medio Oriente en los mercados de petróleo, continúan influyendo en la presión al alza de los precios.