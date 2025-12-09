26 de noviembre: Izabal conmemora 221 años de la llegada Garífuna

-

Cada 26 de noviembre, la comunidad Garífuna en Izabal, Guatemala, conmemora su llegada histórica al territorio nacional ocurrida en 1802.

Descendientes del mestizaje entre arawakos y africanos, el pueblo Garífuna reafirma su identidad y cultura en Lívingston con rituales, desfiles en cayuco por el Río Dulce y el sonido de tambores, mientras mantiene vigentes las demandas por el pleno reconocimiento de sus derechos y la inclusión en el tejido social, elementos clave de la historia Garífuna.





Aportaron sus sabores a la gastronomía izabalense. (Foto: Archivo)

Aunque no existen fuentes escritas, la tradición oral fija el 26 de noviembre de 1802 como la fecha en que arribaron los primeros garífunas al actual territorio de Izabal.

Como todos los años, sus descendientes recrearán su llegada a Labuga al recorrer la desembocadura del río Dulce en cayuco, desembarcar y organizar el desfile al compás de sus tambores.





Sus ancestros fueron deportados por los ingleses a las Islas de la Bahía en 1797. (Foto: Archivo)

El recorrido incluye la escala en la iglesia de San Martín de Porres, acompañados por delegaciones procedentes de Belice y Honduras.

Así reafirman su identidad, a la vez que mantienen las demandas por el pleno reconocimiento de sus derechos y su inclusión en el tejido social guatemalteco.

Raíces.

Los garífunas proceden del mestizaje entre indígenas arawakos y los negros que sobrevivieron al naufragio de dos barcos cargados de esclavos cerca de la isla de San Vicente.





Las soberanas de la localidad acompañan la celebración. (Foto: Archivo)

El hecho ocurrido a mediados del siglo XVII permitió el surgimiento de un pueblo nuevo, que absorbió las características de las culturas caribe y africana.

"De ahí deviene su idioma, su tradición agrícola y conocimientos de transformación de la yuca en cazabe; sus habilidades como navegantes y diversos marcadores de su cosmovisión", señaló el antropólogo Alfonso Arrivillaga.

Entre los garífunas se consideran como una nación y resistieron todo intento por ser colonizados, llegando a firmar tratados que los reconocían como grupo beligerante con Francia (1660) e Inglaterra (1773).





Su origen se sitúa en la isla caribeña de San Vicente. (Foto: Archivo)

Sin embargo, las hostilidades recrudecieron en 1795 y los ingleses se alzaron victoriosos al año siguiente.

Poco después, decidieron deportarlos a las costas de la entonces Capitanía General del Reyno de Goathemala y los desembarcaron en las Islas de la Bahía en 1797.

Debido al hambre, las enfermedades y las bajas en combate, el remanente garífuna quedó reducido a 2,026 personas, según el conteo de la historiadora Nancie L. González.

Fundación

El primitivo asentamiento de los garífunas en Izabal fue conocido como Gulfu-Imuyu, siendo cambiado su nombre el 26 de noviembre de 1831 por disposición del jefe de Estado Mariano Gálvez.

"(Le atribuyeron) a Marcos Monteros la fundación del poblado, aunque realmente lo había hecho Marcos Sánchez Díaz muchos años antes", comentó Arrivillaga.





El recorrido suele terminar en la iglesia San Martín de Porres. (Foto: Archivo)

Desde entonces permanecieron en territorio nacional, dedicados al comercio, la pesca y el servicio marítimo, conservando lazos con la comunidad asentada en lugares vecinos como Barranco y Punta Gorda (Belice) y Puerto Barrios.

"Es muy probable que el hecho de que aún en la actualidad no exista una carretera que comunique por vía terrestre el puerto de Lívingston con el resto del país, sea lo que ha permitido que gran parte de su patrimonio cultural se mantenga vigente", manifestó Arrivillaga.

