Seis puntos para entender la restitución de la carrera de magisterio en las normales

-

El Decreto 4-2026 aprobado esta semana en el Congreso de la República restituye la formación del magisterio en el nivel diversificado.

ARTÍCULO RELACIONADO: Congreso restituye carrera del magisterio en Escuelas Normales

La aprobación de la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, contenida en el Decreto 4-2026, marca un giro en el modelo de formación docente en Guatemala y abre paso a la restitución del magisterio en el nivel diversificado, como respuesta a la escasez de maestros y a las limitaciones identificadas en el esquema implementado durante los últimos años.

Esta Ley restituye el magisterio en el nivel diversificado. (Imagen: captura de pantalla)

El nuevo marco legal retoma a las escuelas e institutos normales como eje de la formación inicial docente, bajo la rectoría del Ministerio de Educación, e introduce cambios académicos, administrativos y presupuestarios orientados a fortalecer la preparación de maestros, especialmente para atender la demanda en el sistema público y en áreas rurales.

En entrevista, la diputada Lucrecia Marroquín, de la bancada Unionista y ponente de la iniciativa convertida en ley, explicó los factores históricos y técnicos que motivaron la restitución del modelo normalista, situando el origen de la transformación educativa en las reformas impulsadas tras la firma de la paz.

La diputada unionista Lucrecia Marroquín, ponente de la ley, abordó los antecedentes y alcances de la restitución enfatizando que el debate no es reciente, sino que se remonta a transformaciones impulsadas tras la firma de la paz. (Foto: Congreso Guatemala)

"Para poder entender lo que pasó con las normales, tenemos que remontarnos a los Acuerdos de Paz. Ahí se hablaba de que las normales debían estar a nivel de la universidad", indicó Marroquín, al referirse a los lineamientos promovidos por organismos internacionales para trasladar la formación docente al ámbito superior.

Sin embargo, señaló que evaluaciones institucionales realizadas en esa época concluían que el sistema normalista mantenía funcionalidad pedagógica. "La conclusión era que las normales sí eran funcionales. Se recomendaba un año más para que los graduandos tuvieran la madurez necesaria para ir a trabajar a las aulas", recordó.

1. Cierre del modelo normalista

Uno de los momentos clave, según lo expuesto, ocurrió en 2004 durante el gobierno del presidente Óscar Berger con la modificación del pensum de estudios, lo que alteró el enfoque pedagógico de la carrera docente.

"Se sacaron del currículum pedagogías, didácticas, psicologías... y se sustituyeron por matemáticas o física, sin acompañamiento docente", afirmó, al señalar que el cambio no contempló la especialización del personal formador.

La formación se trasladó a modelos universitarios, pero sus resultados fueron limitados en términos de contratación estatal. (Foto: Archivo/Soy502)

La transformación culminó con el cierre de las normales de primaria en 2012, decisión que marcó el fin de la formación diversificada de maestros en ese nivel. "Fue un ataque... se cerraron las normales y en 2015 se graduó la última promoción", expresó.

Desde entonces, la formación inicial docente se trasladó a programas universitarios y a esquemas como la Formación Inicial Docente (FID). No obstante, según lo expuesto, estos mecanismos no lograron cubrir la demanda del sistema público.

2. Contratación docente

Una de las limitaciones del modelo universitario fue la situación de miles de egresados que, pese a haber concluido su formación docente, no pudieron ser absorbidos por el sistema público.

Tras el cierre de las escuelas normales de primaria, la formación inicial docente se trasladó a programas universitarios de profesorado. Sin embargo, el tipo de título otorgado generó un obstáculo legal para su contratación dentro del Ministerio de Educación.

"De siete mil maestros graduados en la universidad, ni uno solo había sido contratado por el Ministerio. ¿Por qué? Porque en la Ley de Dignificación del Magisterio dice que solo pueden dar clases en primaria los maestros normalistas, no profesores universitarios. Esos son para segunda enseñanza". indicó Marroquín

La ausencia de graduados generó un desfase en la disponibilidad de maestros para el sistema público. (Foto: Archivo/Soy502)

De acuerdo con lo explicado, la normativa vigente establece que para ejercer la docencia en primaria dentro del sistema público se requiere el título de maestro, mientras que el grado de profesor habilita principalmente para niveles superiores.

Esta diferencia provocó que cientos de graduados quedaran fuera de los procesos de contratación estatal, pese a la necesidad de docentes en el país.

El resultado fue un doble efecto: por un lado, la escasez de maestros continuó; y por otro, se acumuló un grupo de profesionales formados que no podían incorporarse al nivel para el que se habían preparado.

Bajo este contexto, la restitución del magisterio desde el diversificado busca que los egresados obtengan nuevamente el título de maestro para ejercer en primaria e ingresar a la carrera docente estatal.

3. Cobertura territorial

Entre los principales efectos del modelo anterior se identificó la escasez de maestros para primaria, especialmente en comunidades alejadas.

"El primer problema es la falta de maestros. El Ministerio necesita docentes para todas sus escuelas", detalló la diputada.

Añadió que, a diferencia de los egresados universitarios, los graduados del diversificado mostraban mayor disposición para laborar en áreas rurales. "Los jóvenes de diversificado sí están dispuestos a irse a trabajar a esos lugares", señaló.

La falta de maestros se volvió más evidente en comunidades alejadas. (Foto: Archivo/Soy502)

Bajo ese escenario, la restitución del magisterio fue planteada como una medida urgente para evitar un déficit mayor en el sistema educativo estatal. "Si no se reabren las normales, en cinco años el sistema público va a tener los problemas que hoy tiene el privado: no hay maestros", advirtió.

4. Ejes estructurales

Más allá del retorno de la carrera al nivel medio, la normativa introduce transformaciones institucionales orientadas a fortalecer la calidad formativa.

Uno de los cambios es la asignación de presupuesto propio para las escuelas e institutos normales, que ahora funcionarán como unidades ejecutoras.

"Van a tener su presupuesto anual... eso permitirá laboratorios, maestros de inglés y especialistas", explicó.

También se incorpora la investigación educativa como componente obligatorio. "Se introduce la investigación y la acción: los estudiantes deberán investigar problemas educativos y plantear mejoras", señaló.

El decreto introduce autonomía operativa para las escuelas normales que ahora serán unidades ejecutoras. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La ley contempla además la realización de congresos académicos periódicos, donde se socialicen propuestas pedagógicas y resultados investigativos.

Otro elemento es la incorporación de enfoques regionales en el proceso formativo. "Depende del área donde se viva, así debe ser el tipo de educación que se enseñe. Por ejemplo, en la capital usted no puede dar agricultura, pero sí puede dar en las áreas donde ese es el fuerte", explicó.

5. Especialización académica

El decreto también modifica la duración y organización de la carrera docente.

El nuevo modelo establece dos años de formación académica común y dos años de especialización, con énfasis en áreas específicas del sistema educativo.

La Ley también impulsa congresos académicos y contenidos adaptados a las realidades territoriales. (Foto ilustrativa: Istock)

Asimismo, las escuelas normales podrán establecer alianzas con universidades, organizaciones y centros especializados para fortalecer áreas técnicas o científicas donde no cuenten con personal propio.

6. Educación superior

Aunque la ley devuelve la formación inicial al nivel medio, no excluye la profesionalización universitaria posterior.

"El maestro tiene que ser un profesional universitario, pero ya trabajando puede pagar su universidad... esa es la diferencia", explicó.

Bajo este enfoque, la universidad se mantiene como un espacio de especialización y desarrollo profesional continuo, no como la etapa inicial obligatoria para ejercer la docencia en primaria.