Congreso restituye carrera del magisterio en Escuelas Normales

El Decreto 4-2026 que contiene la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, restituye la carrera de magisterio en el nivel diversificado.

El Congreso de la República aprobó el Decreto 4-2026 , que contiene la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, normativa que restituye la formación inicial de docentes en Guatemala en el nivel diversificado. La aprobación se realizó con fondo de revisión, tras la discusión y votación en el Pleno.

En el pleno se realiza la lectura artículo por artículo y la redacción final de la Ley de Escuelas Normales Superiores con enmiendas por supresión, sustitución y adición, las cuales modifican disposiciones relacionadas con la organización interna.

: Oscar Rivas @soy_502 pic.twitter.com/me4HIzQGnM — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 4, 2026

La diputada Lucrecia Marroquín, ponente de la iniciativa ahora convertida en ley, explicó que "se restituye el magisterio para las escuelas", esto será a través de la creación de las Escuelas Normales de Especialidad.

Refirió que el decreto tendrá que entrar en vigencia y después de esto, inicia el proceso para que la carrera de magisterio regrese al Ministerio de Educación (Mineduc).

"Tienen que reabrirlas (las escuelas) con el personal óptimo y de primera calidad", sentenció.

Ante la interrogante de cuánto se haría el cambio para que la carrera regrese a cursarse en el nivel diversificado, explicó que eso depende del Mineduc.

Lucrecia Marroquín, ponente de la iniciativa convertida en ley, que restituye la carrera de magisterio a las escuelas normales. (Foto: Oscar Rivas/Colaboración)

El cambio al bachillerato en educación

En 2013, por disposición gubernamental se elevó la carrera de magisterio a las aulas universitarias, situación que provocó protestas del estudiantado.

Según los ponentes de la iniciativa ahora aprobada, ese año, eI Despacho Ministerial de Educacion decide el cambio con el argumento de elevar la formacion docenle al nivel universitario o superior y a partir de ahí, no se graduarían maestros en el Nivel Medio, Cicio Diversificado.

"De un titulo de maestro, que se otorgaba por parte del Ministerio de Educacion al finalizar los estudios correspondientes, se sustituye por un diploma de bachillerato con orientacion en educacion, que imposibilita al joven graduado a oplar por un trabajo en ese campo de la docencia al egresar del diversificado", indica la ponencia.

Además, se cita que en 2,012 estaban inscritos 123,177 estudiantes en la carrera de magisterio. En 2020 se reportaba un total de 11,633) estudiantes en el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación y siete años despues, los estudiantes interesados en estudiar esta carrera habían disminuido en un 91%.

Mineduc analizará contenido

Soy502 consultó al Mineduc su opinión respecto al contenido aprobado y Francisco Cabrera, viceministro Técnico de Educación, explicó que aún deben analizar el contenido del decreto para emitir una declaración al respecto.

Contenido aprobado

La iniciativa, identificada como 5770, fue presentada originalmente bajo el nombre de Ley de Escuelas Normales Superiores; sin embargo, durante su discusión se aprobó una sustitución parcial al preámbulo, mediante la cual se modificó la denominación de la ley, ampliando su alcance para incluir tanto a escuelas como a institutos normales con especialidades.

(Imagen: Congreso Guatemala)

El Decreto 4-2026 tiene como objetivo regular, fortalecer y reorganizar la formación inicial del magisterio, bajo la rectoría del Ministerio de Educación, retomando a las escuelas e institutos normales como el eje central de la preparación docente en el nivel medio. Según la exposición de motivos, la normativa busca atender los rezagos en la formación docente y responder a la demanda de maestros, especialmente en áreas rurales.

La ley establece que estas instituciones cuenten con una estructura académica, administrativa y pedagógica propia, alineada al Currículo Nacional Base y a la diversidad cultural y lingüística del país, con participación directa del Estado en su regulación, supervisión y financiamiento.

Enmiendas

Durante la discusión en el Pleno, los diputados aprobaron enmiendas por supresión, sustitución y adición de artículos, que modificaron de forma sustancial el texto original del proyecto.

Gritos y abucheos contra diputados por retardar voto para una moción de revisión de varios artículo.

: Oscar Rivas @soy_502 pic.twitter.com/BCxUPQZAHZ — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 4, 2026

El Pleno también aprobó la adición de un artículo que crea un Banco de Datos Temporal, administrado por el Ministerio de Educación, para incorporar a docentes egresados de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades y facilitar su contratación en los niveles de educación inicial, preprimaria y primaria.

(Imagen: Congreso Guatemala)

El mecanismo prioriza a maestros recién graduados con alto rendimiento académico y permite la asignación de plazas sin pasar por el Banco de Elegibles, bajo criterios definidos de desempeño y ubicación territorial, con énfasis en áreas rurales cercanas a zonas urbanas.